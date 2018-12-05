2018-12-05T15:32:15+03:00
Общество

Удачный формат. Губернаторам стран-участниц ШОС понравилась встреча в Челябинске

Регионы активно сотрудничают, потому такие контакты нужны
Поделиться:
Впервые губернатором стран-участников ШОС собрал Борис Дубровский, в Челябинске. Фото: gubernator74.ruВпервые губернатором стран-участников ШОС собрал Борис Дубровский, в Челябинске. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Впервые представители регионов стран — участников ШОС обсудили необходимость и формат подобных встреч. Как подчеркнул губернатор Борис Дубровский, регионы активно взаимодействуют на двустороннем уровне, новый формат встреч глав территорий стран ШОС укрепит сотрудничество.

— То, что решается на уровне глав государств, должно воплощаться в регионах. Сильный регион — сильная страна, — сказал Борис Дубровский.

Вице-губернатор Народного Правительства города Чунцин (КНР) Лю Гуйпин:

— Я положительно оцениваю переговоры с господином Борисом Дубровским. Мы подписали соглашение между городом Чунцин и Челябинской областью. И я, и господин Дубровский — люди практичные, обсудили конкретику. Я верю в будущее нашего сотрудничества.

Борис Дубровский подчеркнул, что цель Форума глав регионов стран ШОС — организовать благоприятные условия для бизнеса:

— Важно для нас, чтобы партнеры понимали, что их инвестиции будут защищены, потому что есть прямой диалог и на уровне государств, и на уровне регионов. К примеру, если возникает какая-то проблема в территории, я смогу лично переговорить с руководителем региона и решить вопрос. И я ожидаю ответной реакции, что и ко мне будут обращаться для решения вопросов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Квитанции за электричество придут жителям Челябинска заранее
Контрабандист пытался убедить таможенников Челябинска, что купил себе миллион сигарет
В Челябинске пройдет круглый стол по коррупции
Две женщины отравились дымом из-за пожара в шахте лифта в Магнитогорске
Тракторы и комбайны. С помощью субсидий, установленных губернатором Борисом Дубровским, селяне обновили парк техники
Рецидивист грабил магазины Челябинска по хитрой схеме
Челябинская область намерена развивать сотрудничество с китайской провинцией Чунцин
Коммунальщик из Челябинска получил взятку в полмиллиона за фиктивные работы
Медведь-шатун, замеченный возле Снежинска, улегся в берлогу
Жителей Челябинска зовут покататься на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой
В парке Гагарина засняли смелого зайца
Путник с верблюдом удивил автомобилистов под Магнитогорском
В декабре энергетики будут принимать показании электросчетчиков в другое время
Житель Челябинска может потерять иномарку из-за принципиальности бывшей жены
Известного ведущего Сергея Стиллавина удивил ларек с бензином в Челябинске
Чтобы попасть в одну из школ Челябинска, дети платят по сто рублей с носа
Жителя Челябинска увезли в реанимацию после хлопка газа в гараже