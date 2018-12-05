2018-12-05T15:32:15+03:00
Общество

Удачный формат. Губернаторам стран-участниц ШОС понравилась встреча в Челябинске

Регионы активно сотрудничают, потому такие контакты нужны
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Впервые губернатором стран-участников ШОС собрал Борис Дубровский, в Челябинске. Фото: gubernator74.ruВпервые губернатором стран-участников ШОС собрал Борис Дубровский, в Челябинске. Фото: gubernator74.ru
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Впервые представители регионов стран — участников ШОС обсудили необходимость и формат подобных встреч. Как подчеркнул губернатор Борис Дубровский, регионы активно взаимодействуют на двустороннем уровне, новый формат встреч глав территорий стран ШОС укрепит сотрудничество.

— То, что решается на уровне глав государств, должно воплощаться в регионах. Сильный регион — сильная страна, — сказал Борис Дубровский.

Вице-губернатор Народного Правительства города Чунцин (КНР) Лю Гуйпин:

— Я положительно оцениваю переговоры с господином Борисом Дубровским. Мы подписали соглашение между городом Чунцин и Челябинской областью. И я, и господин Дубровский — люди практичные, обсудили конкретику. Я верю в будущее нашего сотрудничества.

Борис Дубровский подчеркнул, что цель Форума глав регионов стран ШОС — организовать благоприятные условия для бизнеса:

— Важно для нас, чтобы партнеры понимали, что их инвестиции будут защищены, потому что есть прямой диалог и на уровне государств, и на уровне регионов. К примеру, если возникает какая-то проблема в территории, я смогу лично переговорить с руководителем региона и решить вопрос. И я ожидаю ответной реакции, что и ко мне будут обращаться для решения вопросов.

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