2018-12-06T07:25:53+03:00
Общество

В Челябинской области аферисты требовали с пенсионерки несуществующий долг по кредиту

«Банкиры» пришли за деньгами к ней домой
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинской области у пенсионерки потребовали заплатить несуществующий долг по кредитуВ Челябинской области у пенсионерки потребовали заплатить несуществующий долг по кредитуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Житель Челябинской области рассказал в соцсетях историю, приключившуюся с его бабушкой.

— Постучались в квартиру неизвестные люди. Представились сотрудниками банка. Сказали, что у бабушки имеется задолженность по кредиту и что можно оплатить прямо сейчас им на руки. В подтверждение слов вручили какую-то бумажку, — написал Никита Юрочкин в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Примечательно, что в документе напечатано, что задолженность 0 рублей, зачеркнуто и от руки приписана сумма 25 тыс. руб. Пенсионерка сказала, что у нее таких денег нет и закрыла дверь перед «банкирами».

Всем правильно сделала, конечно. Но...

— Они же не думают своим котелком , что испугали человека в возрасте, а последствия бывают разные! — негодует автор поста.

Кредит у бабушки действительно есть, а вот задолженности нет. Однако, интересно, откуда мошенники знают, у кого и в каком банке есть кредиты.

Прошедшим летом в Магнитогорске задержали начальницу местного отделения Пенсионного фонда. По версии следствия, она за взятку «сливала» базу данных пенсионеров одному банку. Не исключено, что этой же базой могли воспользоваться и аферисты.

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