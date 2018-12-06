2018-12-06T04:02:26+03:00
Общество

В Челябинской области у пенсионерки потребовали заплатить несуществующий долг по кредиту

Банкиры пришли за деньгами к ней домой
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
В Челябинской области у пенсионерки потребовали заплатить несуществующий долг по кредитуВ Челябинской области у пенсионерки потребовали заплатить несуществующий долг по кредитуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Житель Челябинской области рассказалв соцсетях историю, приключившуюся с его бабушкой.

— Постучались в квартиру неизвестные люди. Представились сотрудниками банка. Сказали, что у бабушки имеется задолженность по кредиту и что можно оплатить прямо сейчас им на руки. В подтверждение слов вручили какую-то бумажку, — написал Никита Юрочкин в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Примечательно, что в документе напечатано, что задолженность 0 рублей, зачеркнуто и от руки приписана сумма 25 тыс. руб. Пенсионерка сказала, что у нее таких денег нет и закрыла дверь перед «банкирами».

Всем правильно сделала, конечно. Но...

— Они же не думаю своим котелком , что испугали человека в возрасте, а последствия бывают разные! — негодует автор поста.

Кредит у бабушки действительно есть, а вот задолженности нет. Однако, интересно, откуда мошенники знают, у кого и в каком банке есть кредиты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинска сел на восемь лет за то, что забил до смерти свою мать
Житель Челябинской области развел соседа, продав ему арендованную квартиру
Житель Челябинска бегает на улице раздетым даже в лютый мороз
В Магнитогорске пенсионерка полгода не может взять талон ко врачу для внука
В центре Челябинска трамвай сошел с рельс
Квитанции за электричество придут жителям Челябинска заранее
Контрабандист пытался убедить таможенников Челябинска, что купил себе миллион сигарет
Удачный формат. Губернаторам стран-участниц ШОС понравилась встреча в Челябинске
В Челябинске пройдет круглый стол по коррупции
Две женщины отравились дымом из-за пожара в шахте лифта в Магнитогорске
Тракторы и комбайны. С помощью субсидий, установленных губернатором Борисом Дубровским, селяне обновили парк техники
Рецидивист грабил магазины Челябинска по хитрой схеме
Челябинская область намерена развивать сотрудничество с китайской провинцией Чунцин
Коммунальщик из Челябинска получил взятку в полмиллиона за фиктивные работы
Медведь-шатун, замеченный возле Снежинска, улегся в берлогу
Жителей Челябинска зовут покататься на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой
В парке Гагарина засняли смелого зайца
Путник с верблюдом удивил автомобилистов под Магнитогорском
В декабре энергетики будут принимать показании электросчетчиков в другое время
Житель Челябинска может потерять иномарку из-за принципиальности бывшей жены
Известного ведущего Сергея Стиллавина удивил ларек с бензином в Челябинске
Чтобы попасть в одну из школ Челябинска, дети платят по сто рублей с носа
Жителя Челябинска увезли в реанимацию после хлопка газа в гараже