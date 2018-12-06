Житель Челябинска бегает на улице раздетым даже в лютый мороз

6 Дек. 05:01 2018-12-06T05:01:53+03:00

И он такой в городе не один

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Жители Ленинского района Челябинска приметили мужчину, который бегает по улице Дзержинского в одном трико. Особые приметы: обычно у него с собой пакет с одеждой (видимо, на всякий случай), левая рука спортсмена-здоровяка ампутирована по локоть.

Фото мужчины выложили в группе «Типичный Челябинск» в VK. Подписчики тут же его узнали. Пишут, что он так уже лет 10 бегает и летом, и зимой. И даже в минус 30 градусов! Раньше жил на ЧТЗ и бегал аж до аэропорта.

Раньше людей, ходящих по снегу босиком или обливающиеся холодной водой, было немало. Сегодня закаливание не так популярно, и полуголые горожане на морозе вызывают удивление и любопытство.

— У меня военрук в школе бегал в трико и с голым торсом зимой. Он и до сих пор зимой в одном пиджаке ходит. А ему тем временем 72года, — прокомментировал Батыр Гиниятуллин.

— У нас тут около школы №5 дедуля живет. Также зимой бегает. Всем бы такое здоровье в старости, — написал Артем Кузьмин.

Кстати, житель Озерска в одной футболке гоняет зимой на велосипеде по 100 км. Он не чувствует холода из-за сбоя в организме.

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