Житель Челябинской области развел соседа, продав ему арендованную квартиру

6 Дек. 05:49 2018-12-06T05:53:00+03:00

Мошенник снял жилье на месяц, но выдал его за свою собственность

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Южноуралец пойдет под суд за мошенничество — он умудрился продать соседям арендованную квартиру.

История произошла в Миассе. 18-летний местный житель узнал, что дочь соседа поступила в университет в Челябинске, и что ее бабушка хочет купить для внучки квартиру. Сказал соседу, что у него имеется квартира в областном центре. Продать ее может в рассрочку — за 950 тысяч рублей. Сосед согласился.

Мошенник через Интернет арендовал однокомнатную квартиру в Челябинске и презентовал ее соседям. Она им понравилась, решили взять. Передали соседу 660 тысяч. Парень, получив деньги, скрылся.

Внучка заселилась в квартиру, а через месяц к ней наведалась настоящая хозяйка.

— Следователями ОМВД России по Миассу завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество». Оно направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошеннику грозит до шести лет тюрьмы.

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