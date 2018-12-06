2018-12-06T06:21:36+03:00
Происшествия

Житель Челябинска сел на восемь лет за то, что забил до смерти свою мать

Он бросился на нее с кулаками во время ссоры
Валентина ВАГАНОВА
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Отбывать наказание челябинец будет в исправительной колонии строгого режима.Отбывать наказание челябинец будет в исправительной колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 39-летнему жителю. Его осудили за убийство родной матери.

В июле этого года он заявился пьяным к 73-летней маме. Завязался конфликт. В пылу сын бросился на родительницу с кулаками. Бил руками, потом стал пинать ногами. Остановился только когда понял, что мать уже при смерти.

Старушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Через некоторое время она умерла.

— Челябинца осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Приговором суда ему назначено наказание восемь лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отбывать наказание убийца будет в исправительной колонии строгого режима.

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