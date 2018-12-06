Житель Челябинска сел на восемь лет за то, что забил до смерти свою мать
Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 39-летнему жителю. Его осудили за убийство родной матери.
В июле этого года он заявился пьяным к 73-летней маме. Завязался конфликт. В пылу сын бросился на родительницу с кулаками. Бил руками, потом стал пинать ногами. Остановился только когда понял, что мать уже при смерти.
Старушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Через некоторое время она умерла.
— Челябинца осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Приговором суда ему назначено наказание восемь лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Отбывать наказание убийца будет в исправительной колонии строгого режима.
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