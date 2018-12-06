Жительница Челябинской области заплатит 70 тысяч за то, что ее собака облаяла прохожую

6 Дек. 07:07 2018-12-06T07:16:39+03:00

Хозяйка выгуливала собаку в неположенном для выгула месте и без намордника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Супруги из Магнитогорска подали в суд на местную собачницу. По их словам, из-за ее питомца у них обоих начались проблемы со здоровьем.

Летом на Галину кинулась большая собака без намордника. Женщина с испугом отпрянула, но запнулась и упала навзничь на землю. В ноге появилась жгучая боль, подняться самостоятельно Галина уже не смогла. Врачи диагностировали перелом и наложили ей гипс.

За Галиной ухаживал муж Рудольф. Во время ухода он часто поднимал супругу. Из-за этого получил травму позвоночника. Поэтому также выставил требования в суде.

Хозяйка собаки Наталья не признала требования супругов. В суде она говорила, что ее собака просто пробежала мимо и была в наморднике. Непонятно каким образом муж с женой приплели сюда свои болячки. Однако правда оказалась на стороне потерепевших.

— Наталья нарушила правила содержания домашних животных: выгуливала собаку без намордника и в месте, не предусмотренном для выгула — рядом детский сад, детская площадка. Последствия прогулки могли быть еще серьезнее. Наталья знала, чем может обернуться такой выгул, — объяснили в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

Теперь по решению суда Наталья обязана выплатить Галине 72 806 рублей — за моральный и материальный вред. В удовлетворении исковых требований Рудольфа суд отказал.

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