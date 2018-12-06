В Челябинске поймали вора, находящегося в федеральном розыске за кражу ноутбуков из магазина
В полицию обратился директор магазина техники по улице Салютная в Тракторозаводском районе. Он рассказал, что из торгового зала неизвестный вынес ноутбук за 35 тысяч рублей.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность вора. Разослали ориентировки на него сотрудникам ЧОПа в другие магазины техники. Результат не заставил себя долго ждать.
Грабитель сбыл ноутбук и снова пошел на дело, уже в другой магазин. Охранники сразу узнали его и вызвали полицию. Похитителя схватили прямо в торговом зале.
— Им оказался 49-летний житель Тюмени. Он находился в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления. На него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — два года тюрьмы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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