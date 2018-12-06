2018-12-06T09:46:11+03:00
Общество

У трети работающих жителей Челябинска не будет новогоднего корпоратива

Их организации не устраивают банкет для сотрудников
Валентина ВАГАНОВА
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31 % работающих отметят праздник с коллегами в ресторане, кафе или клубе.31 % работающих отметят праздник с коллегами в ресторане, кафе или клубе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аналитики компании HeadHunter провели занятный опрос под Новый год. Они выяснили у работающих горожан, будут ли они отмечать корпоратив, где и как. 34 % челябинцев признались, что их организация не устаивает новогодний банкет. 41 % поделились, что отправятся на внешние площадки, где все уже организовали за них. 31 % работающих — отметят праздник с коллегами в ресторане, кафе или клубе, а 18 % дружно посидят в офисе после работы.

— Любопытно, что вместе собираться в кафе, ресторанах или клубах на Новый год обычно предпочитают представители медицинской сферы (55%) и юристы (40%). А вот корпоративы на внешних площадках популярнее в сфере добычи сырья (50%), у банковских сотрудников и в IT-отрасли (по 47%), — рассказали сайту в пресс-службе HeadHunter.

Интересно, что 9% участников опроса сталкивались с ситуациями, когда сотрудников увольняли после корпоратива. Например, за непотребные разговоры, неприличное поведение или даже драки.

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