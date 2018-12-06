В Челябинской области школьница выпала из окна с 11 этажа

СЕГОДНЯ 10:14 2018-12-06T11:17:46+03:00

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Трагедия произошла в Озерске на улице Карла Маркса вечером 5 декабря. Пятиклассница погибла, выпав из окна квартиры на 11 этаже. В тот момент она была дома одна.

— Она поссорилась жестко с мамой до этого. Это был добрый жизнерадостный человек, но слишком эмоциональный, — написала подруга школьницы в группе «Подслушано Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Тело девочки обнаружила под окнами ее мама.

— Мама в полном отчаянии склонилась над дочкой. Много людей просто прошло мимо. Люди, будьте человечнее, — написала очевидица Наталья.

Девочка училась в школе №38. По словам учеников, ее память перед уроками почтили минутой молчания.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Пока следователи говорят о несчастном случае. Но будут проверять все версии.

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