2018-12-06T12:56:02+03:00
Общество

Чтобы рассчитаться за продажу алкоголя детям и пьяную езду, семья из Челябинской области продала квартиру

Нарушительницы не могли заплатить штрафы и долги несколько лет
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Ксения КОРЯКИНАФото: Ксения КОРЯКИНА
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В работе у судебных приставов Челябинской области оказался семейный подряд должников. 58-летняя мать, в прошлом бизнесвумен, накопила пару штрафов в 30 тыс. руб. за продажу спиртного детям и не платила налоги. Ее 29-летняя дочка сначала попалась пьяной за рулем, а уже когда ее лишили прав — еще три раза попалась без удостоверения. За каждое нарушение по 30 тыс. руб.

Официального заработка дамы не имели. Дили в Коркино. Из имущества — квартира в Челябинске. На нее приставы наложили запрет регистрационных действий. То есть переписать на кого-то еще жилплощадь мать с дочкой не могли.

— Они решили ее продать и не вышло. Тогда попросили у покупателя задаток и им погасили долги. Запрет сняли и квартиру смог получить новый владелец. Хотя женщины остались в минус, потому что пришлось заплатить еще 7% от суммы долга за работу приставов, — рассказали в пресс-службе ФССП по Челябинской области.

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