2018-12-06T12:56:02+03:00
Общество

Чтобы рассчитаться за продажу алкоголя детям и пьяную езду, семья из Челябинской области продала квартиру

Нарушительницы не могли заплатить штрафы и долги несколько лет
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: Ксения КОРЯКИНАФото: Ксения КОРЯКИНА
Изменить размер текста:

В работе у судебных приставов Челябинской области оказался семейный подряд должников. 58-летняя мать, в прошлом бизнесвумен, накопила пару штрафов в 30 тыс. руб. за продажу спиртного детям и не платила налоги. Ее 29-летняя дочка сначала попалась пьяной за рулем, а уже когда ее лишили прав — еще три раза попалась без удостоверения. За каждое нарушение по 30 тыс. руб.

Официального заработка дамы не имели. Дили в Коркино. Из имущества — квартира в Челябинске. На нее приставы наложили запрет регистрационных действий. То есть переписать на кого-то еще жилплощадь мать с дочкой не могли.

— Они решили ее продать и не вышло. Тогда попросили у покупателя задаток и им погасили долги. Запрет сняли и квартиру смог получить новый владелец. Хотя женщины остались в минус, потому что пришлось заплатить еще 7% от суммы долга за работу приставов, — рассказали в пресс-службе ФССП по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полтора миллиарда в комфорт. Губернатор Борис Дубровский выделил деньги на проекты благоустройства городов и районов
Купон на кулон: всем читательницам «Комсомолка» раздает подарки
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
Россия отмечает Международный день волонтера
На закрытии Международного форума добровольцев наградили лучших представителей этой сферы
Конкурс управленцев «Лидеры России» подходит к финалу
В России снизился показатель ввода жилья
В России покажут документальный фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных»
Дело о взятке: в Магнитогорске будут судить экс-начальника управления культуры
В Челябинской области школьница выпала из окна с 11 этажа
У трети работающих жителей Челябинска не будет новогоднего корпоратива
В Челябинске поймали вора, находящегося в федеральном розыске за кражу ноутбуков из магазина
«Невозможно дышать»: жители Челябинска жалуются на едкий смог
Жительница Челябинской области заплатит 70 тысяч за то, что ее собака облаяла прохожую
Житель Челябинска сел на восемь лет за то, что забил до смерти свою мать
Житель Челябинской области развел соседа, продав ему арендованную квартиру
Житель Челябинска бегает на улице раздетым даже в лютый мороз
В Челябинской области аферисты требовали с пенсионерки несуществующий долг по кредиту