2018-12-06T12:54:54+03:00
Общество

Дело о взятке: в Магнитогорске будут судить экс-начальника управления культуры

На денежные средства и автомобиль чиновника наложен арест
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Следственный комитет завершил расследование в отношении бывшего руководителя городского управления культуры Александра Логинова.

— По версии следователей, Логинов давал сотрудникам «Магнитогорского концертного объединения» незаконные указания по заключению договоров с одной из коммерческих фирм по охране ледового городка. При этом конкурсная процедура не проводилась. За это он получал от директора охранной фирмы взятки. Их общий размер составил 50 тысяч рублей, — сообщает пресс-слуба СУ СКР по Челябинской области.

Чиновнику предъявлено обвинение по двум уголовным статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Материалы расследования переданы в суд.

На денежные средства и автомобиль экс-начальника управления культуры наложен арест.

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