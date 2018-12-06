Дело о взятке: в Магнитогорске будут судить экс-начальника управления культуры
Следственный комитет завершил расследование в отношении бывшего руководителя городского управления культуры Александра Логинова.
— По версии следователей, Логинов давал сотрудникам «Магнитогорского концертного объединения» незаконные указания по заключению договоров с одной из коммерческих фирм по охране ледового городка. При этом конкурсная процедура не проводилась. За это он получал от директора охранной фирмы взятки. Их общий размер составил 50 тысяч рублей, — сообщает пресс-слуба СУ СКР по Челябинской области.
Чиновнику предъявлено обвинение по двум уголовным статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Материалы расследования переданы в суд.
На денежные средства и автомобиль экс-начальника управления культуры наложен арест.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.