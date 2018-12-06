2018-12-06T13:36:01+03:00
Общество

В России покажут документальный фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных»

Презентация масштабного медиапроекта состоялась на Всероссийском форуме добровольцев в Москве
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Документальную ленту про волонтерское движение в России покажут в более 100 городах страны. Показ состоится в рамках Года добровольца. В Оренбурге, например, участие в мероприятии примут представители студенческого сообщества, члены волонтерских объединений, члены правительства, органов исполнительной власти.

Фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных» — это картина про реальных людей — волонтеров, которые, не считаясь со своим личным временем, бескорыстно помогают детям, пожилым людям, тушат пожары, оказывают помощь некоммерческим организациям. Это истории о тех, кто ежедневно меняет жизнь к лучшему. Фильм рассказывает о 15 добровольцах, которые в повседневной жизни совершают подвиги. Зрители увидят вдохновляющие киноистории, наглядно демонстрирующие возможности волонтерского движения в нашей стране.

Перед началом кинопоказа в Оренбурге состоится награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».

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