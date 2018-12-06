2018-12-06T13:41:50+03:00
Общество

На закрытии Международного форума добровольцев наградили лучших представителей этой сферы

Поздравления волонтеры принимали от gрезидента России Владимира Путина
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5 декабря в Москве прошло торжественное закрытие Международного форума добровольцев. Владимир Путин отметил, что у людей, которые помогают людям, «возникает чувство надежности» и поблагодарил всех волонтеров.

Также на мероприятии состоялось награждение победителей в номинации «Регион добрых дел» за лучшую региональную практику поддержки волонтерства. Победителем стала Оренбургская область. Директору департамента молодежной политики Оренбургской области Ирине Останиной вручили сертификат на сумму 8 128 900 рублей на развитие инфраструктуры поддержки добровольчества на местном уровне.

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