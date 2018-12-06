2018-12-06T13:42:42+03:00
Общество

Россия отмечает Международный день волонтера

Добровольческое движение представляют в основном студенты
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5 декабря в нашей стране отмечается Международный день волонтера, который объединяет десятки тысяч неравнодушных, отзывчивых, инициативных людей, готовых протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. Представляют волонтерское движение люди разных возрастов, но, как правило, это студенты, школьники, члены детских и молодежных организаций. К слову, в Оренбурге волонтеры участвуют во всех масштабных мероприятиях областного, российского и международного значения, помогают благоустраивать города и села, проводят экологические акции, оказывают помощь детям из детских домов и пожилым людям.

— В Год добровольца оренбургская молодежь продемонстрировала единство и силу добровольческого движения. Волонтерские проекты нашего региона отмечены на самом высоком уровне и получили государственную поддержку, — отметил Юрий Берг, губернатор Оренбургской области.

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