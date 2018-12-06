2018-12-06T13:45:29+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»

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Банк УРАЛСИБ в очередной раз вошел в Топ-10 рейтинга банков — крупнейших эмитентов карт «Мир», подготовленного порталом Banki.ru. Банк УРАЛСИБ занял 8 место рейтинга, поднявшись на 2 позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. Эмитенты в рейтинге были ранжированы по объему эмиссии на 1 октября 2018 года.

Согласно рейтингу, на 1 октября 2018 года объем эмиссии карт «Мир» Банка УРАЛСИБ — 600 тысяч карт, по сравнению с началом 2018 года этот показатель увеличился на 237 тысяч карт, или в 1,6 раза.

УРАЛСИБ одним из первых банков вошел в число участников платежной системы «Мир». К выпуску карт Банк приступил летом 2016 года, а уже в октябре УРАЛСИБ вошел в Топ-10 первого рейтинга крупнейших эмитентов отечественных карт.

Получить более подробную информацию об оформлении и условии обслуживания карт «Мир» можно в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

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