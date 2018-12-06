2018-12-06T14:51:46+03:00
Общество

Купон на кулон: всем читательницам «Комсомолка» раздает подарки

Купи газету 7 декабря и получи украшение бесплатно
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Новый год еще не наступил, а подарков уже хочется. «Комсомольская правда» готова порадовать своих читателей еще до наступления праздников.

7 декабря всем покупательницам ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» дарим гарантированный подарок — изысканную подвеску от сети ювелирных магазинов Sunlight.

Получить ее очень просто. Для этого надо лишь купить газету 7 декабря, найти на ее страницах купон и предъявить его в магазинах сети Sunlight с 7 по 17 декабря 2018 года. Полный список адресов, где можно получить подарок, на сайте sunlight.net.

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