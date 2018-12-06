2018-12-06T15:43:07+03:00
Общество

Полтора миллиарда в комфорт. Губернатор Борис Дубровский выделил деньги на проекты благоустройства городов и районов

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Губернатор поддержал проекты благоустройства малых городов на 2019 год по программе «Формирование комфортной городской среды». Поставлена задача: увеличить в три раза финансирование для тех городов и районов, которые участвовали во Всероссийском конкурсе благоустройства.

— Решения по проектам, которые заявлялись на участие во всероссийском конкурсе, принимались после широкого и публичного обсуждения с жителями. Люди за них проголосовали, сказали этим проектам — «да». Я принял решение мнение жителей поддержать. Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение двух лет, — заявил Дубровский.

Другие муниципальные образования получат средства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Всего в будущем году на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» направят более 1,5 млрд руб.

В бюджете-2019 предусмотрены средства на поддержку реконструкции парков и городов. Определена сумма в 23,4 млн руб. Средства могут направляться только на благоустройство парков в городах с населением до 250 тыс. человек.

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