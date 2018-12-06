2018-12-06T15:51:55+03:00
Общество

Челябинцев ожидает активный горнолыжный сезон

Курорты улучшают инфраструктуру и ждут посетителей
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Горнолыжный сезон на Южном Урале набирает обороты. На зимних курортах региона готовятся принять гостей не только из Челябинской области, но и из соседних областей — Свердловской и Курганской. Также полным ходом идет подготовка к масштабным состязаниям.

— В этом зимнем сезоне в горнолыжных центрах Южного Урала пройдут десятки стартов федерального и регионального уровня, международные состязания. К примеру, этап Кубка мира по фристайлу, турнир Russian Freestyle Games, чемпионат России по фристайлу, ряд других крупных соревнований, — рассказал Андрей Косачев, директор регионального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта.

Активный и комфортный отдых сегодня напрямую связан не только с развлечениями, но и с услугами связи, мобильного интернета. В горах смартфон или любой другой гаджет должен работать также надежно, как и само горнолыжное оборудование. По словам директора челябинского филиала Tele2 Светланы Галилеевой, мобильный трафик в регионе с начала 2018-го года по сравнению с прошлым годом увеличился на 52 процента. Люди все чаще и чаще выкладывают свои фотографии, видео, делятся комментариями. Tele2 поддерживает и приветствует такую активность абонентов, обеспечивая устойчивую связь на всех крупных горнолыжных курортах Южного Урала.

— Возможности мобильной связи растут, и мы растем вместе с рынком, вместе с нашими абонентами. Именно поэтому в 2018 году компания Tele2 вышла за пределы Челябинской области и запустила высокоскоростной мобильный 4G интернет в зонах отдыха на территории республики Башкортостан в Абзелиловском и Белорецком районах. В зоне действия — горнолыжные курорты «Абзаково» и «Металлург», а также озеро «Банное» и город Белорецк. Количество пользователей мобильных услуг в горнолыжный сезон в праздничные и выходные дни вырастает на этих объектах в два раза, и мы понимаем, как востребованы там современные услуги связи, — подчеркнула директор челябинского филиала Светлана Галилеева.

КСТАТИ

Покрытие сети 3G в 2018 году появилось дополнительно в 118 населенных пунктах Челябинской области, 4G — более чем в 72. В целом, сегодня услугами голосовой связи Tele2 могут пользоваться уже 99,2 процента жителей Челябинской области, в технологии 3G — 95%, 4G — 89%.

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