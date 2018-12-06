2018-12-06T16:13:56+03:00
Общество

Выборы губернатора Челябинской области пройдут с использованием новых технологий

«Мобильный избиратель» позволяет голосовать там, где фактически находится гражданин
Ольга АНТОНОВА
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Выполнить свой гражданский долг с максимум удобств для избирателя — вот принцип новой технологии. В России уже более миллиона человек стали «мобильными избирателями», чтобы поголосовать по месту фактического проживания, а не по прописке. Для этого нужно заранее, в срок, определенный законом, подать заявление в МФЦ. Об этом сообщили на заседании Челябинского облизбиркома в четверг, 6 декабря..

В Челябинской области выборы губернатора состоятся 8 сентября 2019 года. О своем намерении избираться ранее заявлял ныне действующий глава региона Борис Дубровский.

Кстати, в списке кандидатов на пост губернатора могут появиться канидаты-самовыдвиженцы, а не только те, кто выдвинут избирательными объединениями.

После уведомления облизбиркома о намерении выдвигаться, кандидат будет должен собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных в регионе.

Окончательное решение по законопроекту должны принять депутаты Законодательного Собрания.

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