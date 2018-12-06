2018-12-06T16:29:05+03:00
Общество

В Челябинске грядет «Снежность»

Детский благотворительный фестиваль откроют председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров, замгубернатора Вадим Евдокимов и народная артистка России Ирина Алферова
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"Снежность" - это большой благотворительный детский фестиваль. Фото: http://pravmin74.ru/"Снежность" - это большой благотворительный детский фестиваль. Фото: http://pravmin74.ru/
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В пятницу, 7 декабря, в театре оперы и балеты им Глинки откроется XVI благотворительный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность».

— Каждый год более 14 тыс девочек и мальчиков могут посетить спектакли самых известных российских театров, и для этого не нужно ехать в Москву или Санкт-Петербург, — отмечает Александр Федоров. — Постановки фестиваля всегда собирают полные залы, и это лучшее доказательство того, что «Снежность» стала одним из самых любимых детских праздников на Урале и в Поволжье».

В этом году с 7 по 17 декабря в Челябинске, Озерске, Кусе, Первоуральске и Альметьевске постановки представят 10 российских театральных коллективов. Детская школа вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета готовит премьеру — оперу «Кошкин дом». Приедет Московский шоу-театр А. Фартушного с познавательной программой «Мечты, меняющие мир». Уфимский драмтеатр порадует зрителя мюзиклом «Дюймовочка и Принц». Спектакль «Алиса в стране чудес» продюсерского центра «Триумф» сочетает живую музыку и 3D-графику.

Для детишек с ограниченными возможностями организуеют выездные спектакли. Артисты Озерского кукольного театра приедут в реабилитационный центр Кусы со спектаклем «Соломенная сказка». Выступит и автор-кукольник Маргарита Кустикова.

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