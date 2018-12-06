Челябинцы сняли патриотичный ролик о родном городе, где сравнили его знаковые места с европейскими достопримечательностями

СЕГОДНЯ 18:07 2018-12-06T18:10:56+03:00

Ролик посмотрели уже 11 тысяч человек. Фото: кадр с видео.

Клип назвали «Челябинск, ты моя столица мира»

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Челябинская инициативная группа «Команда Че» сняла необычное видео о столице Южного Урала. В нем авторы сравнили знаковые места родного города с достопримечательностями европейских стран. Например, Стадион Центральный, по их мнению, очень похож на символ Рима — Колизей, а Челябинский краеведческий музей — на парижский Лувр.

— Этот Челябинск вам знаком, но, может, стоит посмотреть на него под другим углом, — написали авторы ролика в соцсетях.

Ролик выложили в соцсети, его посмотрели уже 11 тысяч человек.

Стихотворение «Челябинск, ты моя столица мира» написали Семен Решетов и Спартак Коробейников. Закадровый текст прочитал известный диктор федерального телевидения, голос канала СТС Борис Репетур.

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