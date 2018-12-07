2018-12-07T04:12:18+03:00
Авто

В Челябинске выпавшие на дороге блоки для ледового городка создали огромную пробку

Об этом сообщает горожанин, выложивший в соцсетях видео происшествия
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Кадр из видео, соцсетиКадр из видео, соцсети
Изменить размер текста:

На улице Худякова прямо по центру проезжей части валяются огромные ледяные глыбы. Осколки рассыпались по всей дороге. Автомобили медленно и осторожно объезжают помеху. Такое видео с автомобильного регистратора опубликовали в группе «Типичный Челябинск» на сайте «ВКонтакте».

— 6 декабря в районе плотины из грузовика выпали ледяные блоки для нашего ледового городка. Пробка растянулась на километр, — подписал свое видео Андрей Зырянов.

За полдня ролик посмотрели около 15 тысяч человек. Официального подтверждения, что на дороге валяется лед именно для городка на площади Революции, нет. Но очевидцы согласились с автором поста.

Подписчики группы шутят, что водитель торопился, чтобы успеть к Новому Году. Однако, такая спешка могла закончиться и более серьезными последствиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

В Челябинске выпавшие на дороге глыбы для ледового городка создали огромную пробку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу