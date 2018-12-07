В Челябинске выпавшие на дороге блоки для ледового городка создали огромную пробку

7 Дек. 04:12 2018-12-07T04:12:18+03:00

Об этом сообщает горожанин, выложивший в соцсетях видео происшествия

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На улице Худякова прямо по центру проезжей части валяются огромные ледяные глыбы. Осколки рассыпались по всей дороге. Автомобили медленно и осторожно объезжают помеху. Такое видео с автомобильного регистратора опубликовали в группе «Типичный Челябинск» на сайте «ВКонтакте».

— 6 декабря в районе плотины из грузовика выпали ледяные блоки для нашего ледового городка. Пробка растянулась на километр, — подписал свое видео Андрей Зырянов.

За полдня ролик посмотрели около 15 тысяч человек. Официального подтверждения, что на дороге валяется лед именно для городка на площади Революции, нет. Но очевидцы согласились с автором поста.

Подписчики группы шутят, что водитель торопился, чтобы успеть к Новому Году. Однако, такая спешка могла закончиться и более серьезными последствиями.

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