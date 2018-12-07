2018-12-07T07:33:28+03:00
Общество

Челябинец напугал горожан грязным фильтром квартирной вентиляции

Андрей Серов живет у парка, но и там очистители воздуха забиты пылью
Ольга АНТОНОВА
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Этот фильтр из вентиляции в квартры у парка имени Гагарина. Фото: Андрей Серов.Этот фильтр из вентиляции в квартры у парка имени Гагарина. Фото: Андрей Серов.
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Если вы думаете, что жить у лесного массива в черте Челябинска чище и безопаснее для здоровья, чем у дороги, вы ошибаетесь. Квартира Андрея Серова находится в доме по ул. Витебской. В жилище установлена приточная вентиляцией. Раз в два месяца Андрей меняет фильтр. И каждый раз ужасается его состоянию: угольно-черный, будто стоит не в квартире в лесопарковой зоне, а на заводской трубе.

Фото шокировало пользователей социальной сети, в которой Андрей его разместил.

«Улица Витебская в 100 метрах от леса!», — восклицает Евгений Щукин. «Я тоже так думал, когда покупал там квартиру», — отвечает Андрей.

Местная жительница Надежда Верт подтвердила: «Живу по соседству, внутри квартала. Окна квартиры, как у машины, грязные. Не успеваю протирать».

А пользователь Сети Павел Александров поделился снимком фильтра приточной вентиляции, установленной в кабинете частной школы на Северо-Западе. На фото — куски пыли и черная грязь.

Напомним, уже несколько дней Челябиск задыхается от смога.

А это - фото фильтра из кабинета частной школы на северо-западе Челябинска. Фото: Павел Александров.

А это - фото фильтра из кабинета частной школы на северо-западе Челябинска. Фото: Павел Александров.

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