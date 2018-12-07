Челябинец напугал горожан грязным фильтром квартирной вентиляции
Если вы думаете, что жить у лесного массива в черте Челябинска чище и безопаснее для здоровья, чем у дороги, вы ошибаетесь. Квартира Андрея Серова находится в доме по ул. Витебской. В жилище установлена приточная вентиляцией. Раз в два месяца Андрей меняет фильтр. И каждый раз ужасается его состоянию: угольно-черный, будто стоит не в квартире в лесопарковой зоне, а на заводской трубе.
Фото шокировало пользователей социальной сети, в которой Андрей его разместил.
«Улица Витебская в 100 метрах от леса!», — восклицает Евгений Щукин. «Я тоже так думал, когда покупал там квартиру», — отвечает Андрей.
Местная жительница Надежда Верт подтвердила: «Живу по соседству, внутри квартала. Окна квартиры, как у машины, грязные. Не успеваю протирать».
А пользователь Сети Павел Александров поделился снимком фильтра приточной вентиляции, установленной в кабинете частной школы на Северо-Западе. На фото — куски пыли и черная грязь.
Напомним, уже несколько дней Челябиск задыхается от смога.
А это - фото фильтра из кабинета частной школы на северо-западе Челябинска. Фото: Павел Александров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06