2018-12-07T09:40:59+03:00
Общество

Южноуральские врачи спасли многодетную семью, едва не погибшую из-за газа в квартире

Бригада «скорой» случайно заметила утечку, приехав на вызов
Лидия ПЕСКОВА
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За один выезд медики спасли от смерти пять человек.За один выезд медики спасли от смерти пять человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Бригада «скорой помощи» из Увельского района спасла от смерти многодетную мать и четырех ребятишек, которые могли погибнуть от отравления газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

В ночь на пятницу, 7 декабря, в «скорую» позвонила 36-летняя женщина. Она пожаловалась, что ее тошнит, кружится голова. На место выехала бригада «скорой».

— Войдя в квартиру, медики почувствовали сильный запах газа, — рассказывают в минздраве. — Медики сразу же перекрыли газовый вентиль, открыли двери и окна и приступили к оказанию первой помощи.

Помимо женщины, в квартире спали четверо ребятишек: годовалый, трехлетка, 13-ти и 17-ти лет. Всех пятерых доставили в районную больницу и положили в детское отделение. Мама и дети отравились газом.

Наутро подростков выписали домой, а малышей вместе с мамой пока оставили под наблюдением. Их жизням ничего не угрожает.

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