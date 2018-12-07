На мини-рынке в Челябинске облили белизной рыбу и сало без документов

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-07T10:03:09+03:00

Продавцы не смогли доказать, что их товар безопасный

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Мини-рынок на Комсомольском проспекте, у дома № 36, на днях посетили инспекторы Россельхознадзора. Они проверили торговцев рыбой и мясом, реализующих свой товар прямо с земли, сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе проверки установлено, что трое граждан торговали продукцией животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. У граждански Б. были пять кило свиного сала, у гражданки Ф. — 18 килограммов свежемороженой рыбы, а у гражданки Х. еще 25 кило рыбы, — говорят в ведомстве.

Торгашек оштрафовали, а их продукцию, чтобы та не попала опять на прилавок, облили едкой белизной.

Роспотребнадзор напоминает, что продукция признается опасной, если на нее нет документов, подтверждающих качество и безопасность. Такой товар подлежит изъятию из оборота, утилизации или уничтожению.

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