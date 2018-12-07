Пожилая челябинка отсудила 50 тысяч за падение в троллейбусе

7 Дек. 11:02 2018-12-07T11:02:21+03:00

Пенсионерка отсудила 50 тысяч рублей за травму, полученную в троллейбусе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Прокуратура Курчатовского района встала на сторону 86-летней пассажирки троллейбуса, которая сломала руку, когда машина резко затормозила.

Перелом лучевой кости бабушка лечила больше двух месяцев, обострились имеющиеся хронические недуги.

Пенсионерка обратилась в прокуратуру. С транспортной организации - ООО «Общественный городской транспорт» - пассажирка требовала 70 тыс руб компенсации морального вреда. Эксперт квалифицировал телесные повреждения как вред здоровью средней тяжести.

Однако ответчик с суммой иска не согласился, посчитав ее чрезмерно завышенной.

Но суд учел долгое лечение и осложнения. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, суд удовлетворил исковые требования пенсионерки. Транспортное предприятие заплатит ей 50 тыс руб как компенсация морального вреда.

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