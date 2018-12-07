2018-12-07T13:18:22+03:00
Общество

Салон элитных подарков «Губернаторский» в Челябинске переезжает в старинный особняк

Уникальный объект исторического наследия частный владелец продает муниципалитету
Ольга АНТОНОВА
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Особняк купца Дернова отлично сохранился до наших дней. Фото: Юрий Латышев.Особняк купца Дернова отлично сохранился до наших дней. Фото: Юрий Латышев.
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Челябинский предприниматель продает властям дом купца Василия Дернова по ул. Береговая, 129. Во время встречи главы региона Бориса Дубровского с деятелями искусств было объявлено, что в особняке разместится салон элитных подарков «Губернаторский». Сейчас уникальные предметы из каслинского литья, златоустовского оружия и златоустовской гравюра на стали можно приобрести в самом центре города, на пл. Революции, 1, в музее изобразительных искусств.

На новом месте торговых площадей больше в четыре раза: 260 кв м против нынешних 60 «квадратов».

История выкупа особняка в муниципальную собственность была непростой. Минувшим летом собственник особняка заявил, что тревожится за его судьбу в случае продажи: вдруг, снесут? Однако на пресс-конференции в редакции «Комсомолки» нынешний врио главы города Владимир Елистратов, а тогда — замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов заявил, что особняк останется в сохранности:

— Дом выглядит исключительно хорошо, но вот забор у него убогий, он будет бросаться в глаза.

Кстиати, дому купца Дернова более 120 лет. Богатый челябинец владел бизнесом по выделке кожи. Его торговая марка была известна на Урале, в Сибири, промышленник имел решающий голос в Челябинской городской думе.

Во времена СССР в доме располагался сначала садик, а позже — подстанция скорой помощи.

Торговый зал салона "Губернаторский" станет больше в четыре раза. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Торговый зал салона "Губернаторский" станет больше в четыре раза.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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