2018-12-07T13:44:28+03:00
Общество

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом расширят "бутылочное горлышко"

В этой точке неделю назад в ДТП погибло пять человек
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Трагедия с пятью погибшими случилась на подъезе к Свердловской области 29 ноября. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Трагедия с пятью погибшими случилась на подъезе к Свердловской области 29 ноября. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

Участок федеральной трассы М-5, где 29 ноября погибло пять человек, будет расширен. Речь — о 180 километре дороги, что уже на подъезде к Свердловской области. Дорога там очень узкая.

Об изменении в пятницу, 7 декабря, заявил начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев:

— Первые 40 км дороги называются «бутылочным горлышком». Планируем расширить участок до четырех полос, построить разворотные петли, установить барьерные ограждения.

Кроме того, для безопасности скорость на федеральных трассах должна составлять 90 километров в час. Задача специалистов ФКУ Упрдор «Южный Урал» — обеспечить это скорость, создавая качественные дороги.

— Каждое утро я получаю данные о ДТП на федеральных трассах. Если нет пострадавших и погибших, день отличный, — сказал Лебедев.

Когда изменится участок дороги? Экспертное разрешение по проекту планируется получить в следующем году, а завершить работы — в 2022 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу