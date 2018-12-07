2018-12-07T13:44:28+03:00
Общество

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом расширят "бутылочное горлышко"

В этой точке неделю назад в ДТП погибло пять человек
Ольга АНТОНОВА
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Трагедия с пятью погибшими случилась на подъезе к Свердловской области 29 ноября. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Трагедия с пятью погибшими случилась на подъезе к Свердловской области 29 ноября. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Участок федеральной трассы М-5, где 29 ноября погибло пять человек, будет расширен. Речь — о 180 километре дороги, что уже на подъезде к Свердловской области. Дорога там очень узкая.

Об изменении в пятницу, 7 декабря, заявил начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев:

— Первые 40 км дороги называются «бутылочным горлышком». Планируем расширить участок до четырех полос, построить разворотные петли, установить барьерные ограждения.

Кроме того, для безопасности скорость на федеральных трассах должна составлять 90 километров в час. Задача специалистов ФКУ Упрдор «Южный Урал» — обеспечить это скорость, создавая качественные дороги.

— Каждое утро я получаю данные о ДТП на федеральных трассах. Если нет пострадавших и погибших, день отличный, — сказал Лебедев.

Когда изменится участок дороги? Экспертное разрешение по проекту планируется получить в следующем году, а завершить работы — в 2022 году.

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