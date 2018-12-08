Из-за пожара в челябинской поликлинике эвакуировали пациентов
Пожар случился в пятницу, 7 декабря, в поликлинике № 14 на улице Калининградской в районе АМЗ. В учреждении в тот момент находились около 30 медиков и пациентов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Возгорание произошло в подвальном помещении поликлиники, которая расположена на первом этаже жилой пятиэтажки. Из здания эвакуировали около тридцати человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки с последующим горением.
Во время пожара никто не пострадал. На место ЧП выезжали семь пожарных и три машины.
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