2018-12-08T10:32:22+03:00
Происшествия

Из-за пожара в челябинской поликлинике эвакуировали пациентов

В подвале учреждения коротнула электропроводка
Лидия ПЕСКОВА
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Пожар случился в пятницу, 7 декабря, в поликлинике № 14 на улице Калининградской в районе АМЗ. В учреждении в тот момент находились около 30 медиков и пациентов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание произошло в подвальном помещении поликлиники, которая расположена на первом этаже жилой пятиэтажки. Из здания эвакуировали около тридцати человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки с последующим горением.

Во время пожара никто не пострадал. На место ЧП выезжали семь пожарных и три машины.

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