Из-за пожара в челябинской поликлинике эвакуировали пациентов

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-08T10:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар случился в пятницу, 7 декабря, в поликлинике № 14 на улице Калининградской в районе АМЗ. В учреждении в тот момент находились около 30 медиков и пациентов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание произошло в подвальном помещении поликлиники, которая расположена на первом этаже жилой пятиэтажки. Из здания эвакуировали около тридцати человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки с последующим горением.

Во время пожара никто не пострадал. На место ЧП выезжали семь пожарных и три машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.