2018-12-08T11:10:42+03:00
Общество

Историю школьницы на Mercedes, сбившей двух полицейских в Челябинске, проверяют в полиции

Рассказ об этом инциденте появился в социальных сетях
Лидия ПЕСКОВА
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За честь пострадавших инспекторов вступился аноним.За честь пострадавших инспекторов вступился аноним.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В социальных сетях появился анонимный рассказ о том, как 15-летняя школьница за рублем Mercedes сбила двух полицейских, несущих дежурство на ночной дороге в Челябинске. По словам рассказчика, инцидент тут же замяли, так как девочка оказалась дочерью крупного бизнесмена.

— В ночь на 24 ноября в Челябинске проходила оперативное мероприятие «Ночь». На автодороге Меридиан около 4 часов 30 минут в районе рынка «Искра» Mercedes-Benz E-class 200 сбил инспектора ДПС. Через два километра, в районе ЧГРЭС, тот же водитель сбивает второго инспектора. А еще через километр Mercedes при повороте у дома по Каслинской, 1, врезается в дорожный знак и вылетает на клумбу, — утверждается в сообщении.

Далее, по словам рассказчика, из автомобиля выбегают 15-летняя девушка, дочь влиятельного бизнесмена, и парень-пассажир. При попытке скрыться их задерживают полицейские. Девушка явно находится под воздействием алкоголя, наркотиков. Но ее отпускают, когда к месту ЧП подъезжает на AUDI Q7 ее мама и владелица машины — бабушка.

— Инспекторы без больничного отправлены домой отлеживаться. У одного ушибы лица, у второго ушибы ног. «Мерс» забирают родители девушки на эвакуаторе, и ничего не было. Хотя в ту ночь практически весь личный состав полка слышал в рацию, как орал первый напарник сбитого инспектора о вызове «скорой», и второй вызывал дежурную часть, как бегал по кустам за малолеткой третий инспектор… — продолжает автор.

Рассказавший историю возмущается, что виновную девушку не накажут, и что отцы-командиры, боясь потерять свои кресла, пытаются замять это дело.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, проверка все же проводится. Ее ведет управление собственной безопасности.

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