2018-12-08T14:38:53+03:00
Общество

Убивший егеря браконьер из Челябинской области может сесть за решетку на 18 лет

Приговор огласят 13 декабря
Лидия ПЕСКОВА
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На следующей неделе суд вынесет приговор.На следующей неделе суд вынесет приговор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинском областном суде завершились прения сторон по уголовном делу 48-летнего жителя Карталы, которого обвиняют в убийстве егеря Александра Минина. Обвиняемый уже выступил с последним словом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале 2018 года охотинспектор Александр Минин застал подсудимого и его друзей в лесу с трупами двух косуль. Два браконьера скрылись на снегоходе, а третьего Минин решил задержать. Однако преступник не хотел отвечать за содеянное в одиночку и выстрелил в егеря из ружья 12 калибра. Потерпевший скончался на месте. После этого, по данным следствия, подсудимый забрал из одежды потерпевшего видерегистратор, фотоаппарат, навигатор, а также служебное удостоверение и уничтожил.

Впрочем, сам подсудимый заявил на суде, что выстрелил в егеря случайно, когда тот пытался выхватить ружье.

— За незаконную охоту все три браконьеры должны выплатить государству по 100 тысяч рублей. А за убийство егеря прокурор просит дать подсудимому 18 лет и 1 месяц лишения свободы, — замечают в пресс-службе.

Приговор огласят 13 декабря.

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