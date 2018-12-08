Несколько этажей затопило в челябинской высотке после пожара на 17-м этаже

СЕГОДНЯ 20:27 2018-12-08T20:34:35+03:00

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Пожар на 17-м этаже одного из домов в микрорайоне «Академ Riverside» привел к неожиданным последствиям. После того, как пожарным удалось потушить пламя, несколько этажей оказались затопленными водой из брандспойта, сообщают жители дома в социальных сетях.

Судя по комментариям к новости, вода по стенам дошла, как минимум, до четвертого этажа. Люди выкладывают в социальные сети фото мокрых обоев.

— Как можно так тушить пожар? Затопили столько квартир! Кто теперь ущерб будет возмещать? Сколько неудобств и проблем, почему пеной или порошковыми средствами тушить нельзя? — задается вопросом Евгения Мещерякова.

Горела квартира на 17-м этаже. Фото: сообщество "Академ Риверсайд / Челябинск Сити".

По словам хозяина горевшей квартиры, возгорание началось из-за короткого замыкания проводки. Причем, проводка в новой квартире была от застройщика. Этот факт также вызвал возмущение жильцов дома. Они считают, что масштабного подтопления можно было бы избежать, если бы дом был построен по более строгим стандартам качества.

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