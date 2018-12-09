Исхода матча «Трактора» и «Сибири» решил овертайм

9 Дек. 07:29 2018-12-09T07:29:39+03:00

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8 декабря хоккейный клуб из Челябинска отправился в гости «Сибири». Исход встречи решился в дополнительное время. В основное время команды сыграли 1:1. В овертайме «Трактор» забросил победную шайбу.

В первом периоде в нужный момент оказался у ворот соперника оказался Егор Дугин и забросил новосибирцам. Хозяева арены через некоторое время закинули ответную шайбу, однако судьи отменили ее. Во втором периоде «Сибирь» смогла забить еще один гол. Исход встречи решил челябинский легионер Пол Щехура: реализовал большинство.

— Сложный матч, третий на выезде соперник набрал ход готовились, много пришлось играть в обороне. Особенно хочу выделить вратаря, сегодня он давал нам спокойствие, это передалось хоккеистам. Всегда тяжело обороняться, особенно во втором периоде, когда была дальняя лавка. Надо только терпеть и ждать шанса отсюда и получаются моменты. В овертайме надеялись на первую бригаду, дали им шанс и они им воспользовались, — сказал после матча врио главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Сейчас в чемпионате КХЛ будет небольшой перерыв на время проведения кубка «Первого канала» по хоккею.

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