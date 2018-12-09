2018-12-09T07:50:07+03:00
Общество

Челябинская область стала самым коррумпированным регионом

Впрочем, данные статистики скорее говорят о качественной работе силовиков
Андрей АБРАМОВ
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За минувший год в Челябинской области возбудили свыше 600 коррупционных дел. Фото: Олег ЗОЛОТОЗа минувший год в Челябинской области возбудили свыше 600 коррупционных дел. Фото: Олег ЗОЛОТО
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Челябинская область возглавила рейтинг регионов по количеству возбужденных коррупционных дел. Сюда относятся взятки, растраты и мошенничества должностных лиц. По данным следственного комитет России на Южном Урале за минувший год было возбуждено 639 уголовных дел.

Следом за нами с отставанием почти в 200 дел идет Татарстан. В Москве было возбуждено 421 дело, Краснодарском крае — 372. Впрочем, Челябинская область и раньше возглавляла коррупционные рейтинги. Комментируя цифры, эксперты призывают быть осторожными в оценках: с одной стороны, налицо коррумпированность системы, а с другой — тщательная работа правоохранительных органов, коей не могут похвастаться другие регионы.

В общем рейтинге коррупционеров по версии СК первую строчку взяли сотрудники МВД. На втором месте региональные чиновники. Далее следуют должностные лица госучреждений и военные.

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