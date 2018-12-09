2018-12-09T08:18:27+03:00
Происшествия

История школьницы на Mercedes, сбившей сотрудника ДПС в Челябинске, оказалась правдой

Аварию с инспектором пытался замять один из начальников ГИБДД
Андрей АБРАМОВ
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Часть истории рассказанной анонимом оказалась правдой. Фото: Алексей ФОКИНЧасть истории рассказанной анонимом оказалась правдой. Фото: Алексей ФОКИН
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Анонимная история про вопиющий случай на дорогах Челябинска оказалась отчасти правдивой. Неизвестный рассказал, как на дороге Меридиан 15-летняя школьница сбила инспектора ДПС, затем еще одного сотрудника, а после вылетела на клумбу. Подросток была за рулем Mercedes, который принадлежит ее бабушке. Служба безопасности областного Главка провела срочное расследование и выяснила все обстоятельства.

Авария действительно случилась, но не 24, а 17 ноября. 15-летняя школьница взяла машину бабушки покататься. Подросток протаранила припаркованный Lifan и уехала с места аварии. Затем авто занесло и оно вписалось в дорожный знак.

— Поскольку водитель несовершеннолетняя, материалы дела передали в ПДН. Ее родителям выписали административный штраф за нахождение подростка в состоянии опьянения. В действиях школьницы также усматривается уголовная статья за применение насилия в отношении представителя власти, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции уточнили, что пострадал один инспектор ДПС. Информацию про второго сбитого сотрудника не подтвердили.

Попытка скрыть травму сотрудника оказалась правдой. К этому причастен один из руководителей городского полка ДПС. Его отстранили от службы на время разбирательства. После материалы дела обещали отправить в Следственный комитет, чтобы другое ведомство дало правовую оценку ситуации.

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