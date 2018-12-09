2018-12-09T09:44:00+03:00
Общество

Рубили мумию топором: жители Миасса стали свидетелями кошмарной игры

В соцсетях обсуждают странный квест
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Анастасия ОвчинниковаФото: Анастасия Овчинникова
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Житель Миасса выложил в соцсети неоднозначный кадр: на снимке можно разглядеть, как мужчина занес топор над человеческой фигурой. В полицию автор снимка звонить не стал, но поспешил выложить фото в соцсети. Другие горожане объяснили — это просто игра.

Силуэт на земле оказался бутафорией. Это вовсе не живой человек, а папье-маше мумии. За ним охотились участники квеста: по заданию игроки должны были отразить нашествие мумий.

— Когда едешь в машине один, в три часа ночи, мимо Тургояка и наблюдаешь такую картину: кровь, топор, никого вокруг. Я когда лежачего и мужика с топором увидел, очень удивился, — выразил негодование другой интернет-пользователь.

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