2018-12-09T14:12:20+03:00
Общество

Таинственный художник нарисовал ответ на вандализм коммунальщиков в Челябинске

Поверх убитого серой краской рисунка он нанес новый
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Kava PlechaФото: Kava Plecha
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8 декабря челябинцы засняли, как неизвестный закрашивал ящик для проводов, который активисты движения «Челябинский урбанист» превратили в арт-объект. Красочный рисунок кто-то решил уничтожить, нанеся поверх слой серой краски. Все это в -15 градусов! Возмущению людей не было предела. И вот загадочный художник решил исправить ситуацию.

— Неизвестный художник ночью свершил возмездие! У себя в «Инстаграме» он написал: «Целую ночь я не спал и делал трафареты, захватил банку краски и пошел в воскресное утро с девизом «Ящики — художникам, стрит-арт — людям». Ведь лучше стрит-арт среднего качества, чем покрашенный в серый ящик, верно?». Теперь шкаф превращается в городскую легенду! — написали в группе «Челябинский урбанист».

Напомним, Лев Владов и его команда превращают серые коммуникационные шкафы в арт-объекты. Деньги на раскраску дают неравнодушные челябинцы.

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