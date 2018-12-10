2018-12-10T07:50:14+03:00
Общество

Приходите за деньгами. Выплату на покупку аппаратуры для цифрового ТВ можно получить с 15 декабря

Деньги положены льготникам. Они могут обращаться с заявлениями и документами в управления соцзащиты
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--
Изменить размер текста:

В ноябре 2018 г депутаты ЗСО приняли закон, разработанный по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Льготным категориям населения возместят затраты на покупку оборудования для приема цифрового ТВ — антенн и приставок.

Право на компенсацию затрат имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников ВОв, жители блокадного Ленинграда, малообеспеченные южноуральцы. Размер выплаты равен понесенным затратам, но не более 1 000 рублей.

Особые условия прописаны в законе для жителей тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового ТВ единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое ТВ. Для 142 населенных пунктов региона проживают 37 тыс человек. Для них размер единовременной выплаты составит но не более 6 500 рублей.

Обращаться за выплатами необходимо в управления социальной защиты по месту жительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли
В Челябинской области задержали мошенника, расплатившегося в магазине купюрой из «банка приколов»
В Челябинске сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенника, который заставил ее снять со счета полмиллиона
Шесть тысяч челябинцев пригласят на «Необыкновенные елки»
Губернатор Борис Дубровский вступил в «Единую Россию»
«Схватил монтировку и побежал разбираться»: потасовка двух маршрутчиков в Челябинске попала на видео
В Челябинской области кошка сама уехала на вокзал
Семья из Челябинской области пропала по дороге в Муром
Жители Челябинской области запечатлели редкое явление — гало
Жителям Кургана заплатят за новогоднее оформление балконов и окон
У каждого третьего жителя Челябинска уже стоит елка
Таинственный художник нарисовал ответ на вандализм коммунальщиков в Челябинске
Рубили мумию топором: жители Миасса стали свидетелями кошмарной игры
В СИЗО Челябинска открыли суперкомфортные комнаты для свиданий
История школьницы на Mercedes, сбившей сотрудника ДПС в Челябинске, оказалась правдой
Челябинская область стала самым коррумпированным регионом
Исхода матча «Трактора» и «Сибири» решил овертайм