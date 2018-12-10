Приходите за деньгами. Выплату на покупку аппаратуры для цифрового ТВ можно получить с 15 декабря
В ноябре 2018 г депутаты ЗСО приняли закон, разработанный по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Льготным категориям населения возместят затраты на покупку оборудования для приема цифрового ТВ — антенн и приставок.
Право на компенсацию затрат имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников ВОв, жители блокадного Ленинграда, малообеспеченные южноуральцы. Размер выплаты равен понесенным затратам, но не более 1 000 рублей.
Особые условия прописаны в законе для жителей тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового ТВ единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое ТВ. Для 142 населенных пунктов региона проживают 37 тыс человек. Для них размер единовременной выплаты составит но не более 6 500 рублей.
Обращаться за выплатами необходимо в управления социальной защиты по месту жительства.