Приходите за деньгами. Выплату на покупку аппаратуры для цифрового ТВ можно получить с 15 декабря

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-10T07:50:14+03:00

Деньги положены льготникам. Они могут обращаться с заявлениями и документами в управления соцзащиты

Изменить размер текста: A A

В ноябре 2018 г депутаты ЗСО приняли закон, разработанный по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Льготным категориям населения возместят затраты на покупку оборудования для приема цифрового ТВ — антенн и приставок.

Право на компенсацию затрат имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников ВОв, жители блокадного Ленинграда, малообеспеченные южноуральцы. Размер выплаты равен понесенным затратам, но не более 1 000 рублей.

Особые условия прописаны в законе для жителей тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового ТВ единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое ТВ. Для 142 населенных пунктов региона проживают 37 тыс человек. Для них размер единовременной выплаты составит но не более 6 500 рублей.

Обращаться за выплатами необходимо в управления социальной защиты по месту жительства.