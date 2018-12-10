Шесть тысяч челябинцев пригласят на «Необыкновенные елки»

СЕГОДНЯ 07:43 2018-12-10T07:43:58+03:00

На чудесный праздник пригласят шесть тысяч гостей. Фото: pravmin74.ru

В Челябинске пройдет одно из самых масштабных благотворительных событий, организованное общественной организацией молодежи с инвалидностью «Наше место»

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Проект «Необыкновенные елки» поддерживает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Гостями праздника станет шесть тысяч человек: семьи, воспитывающие «особых» детей и молодежь с инвалидностью.

Елки — большой волонтерский проект. Сотни артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, студентов и даже молодые инвалиды объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям, а в финале устроить Елку для молодежи.

Неизменным стал и дом для «Необыкновенных Елок» — холл л/а «Трактор», руководство которой в шестой раз участвует в уникальном благотворительном событии для города и области.

В этом году холл арены станет волшебным городом, здесь будет выстроена улица с маленькими сказочными домиками. В этих декорациях гостей ждет встреча с любимыми героями. Их роли исполнят 50 молодых непрофессиональных артистов.

На Елках будут работать интерактивные зоны для детей разных возрастов. В сказочных мастерских дети смогут своими руками украсить пряники, чердачную или деревянные игрушки на елку, сделать леденцы и самолеты.

Каждого маленького «особого» гостя «Необыкновенных Елок» ждет сладкий подарок с игрушкой. Средства на них перечислили челябинские компании и меценаты. Ребята, находящиеся на особой диете, получат в подарок безглютеновые сладости.