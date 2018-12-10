2018-12-10T07:43:58+03:00
Общество

Шесть тысяч челябинцев пригласят на «Необыкновенные елки»

В Челябинске пройдет одно из самых масштабных благотворительных событий, организованное общественной организацией молодежи с инвалидностью «Наше место»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
На чудесный праздник пригласят шесть тысяч гостей. Фото: pravmin74.ruНа чудесный праздник пригласят шесть тысяч гостей. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

Проект «Необыкновенные елки» поддерживает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Гостями праздника станет шесть тысяч человек: семьи, воспитывающие «особых» детей и молодежь с инвалидностью.

Елки — большой волонтерский проект. Сотни артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, студентов и даже молодые инвалиды объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям, а в финале устроить Елку для молодежи.

Неизменным стал и дом для «Необыкновенных Елок» — холл л/а «Трактор», руководство которой в шестой раз участвует в уникальном благотворительном событии для города и области.

В этом году холл арены станет волшебным городом, здесь будет выстроена улица с маленькими сказочными домиками. В этих декорациях гостей ждет встреча с любимыми героями. Их роли исполнят 50 молодых непрофессиональных артистов.

На Елках будут работать интерактивные зоны для детей разных возрастов. В сказочных мастерских дети смогут своими руками украсить пряники, чердачную или деревянные игрушки на елку, сделать леденцы и самолеты.

Каждого маленького «особого» гостя «Необыкновенных Елок» ждет сладкий подарок с игрушкой. Средства на них перечислили челябинские компании и меценаты. Ребята, находящиеся на особой диете, получат в подарок безглютеновые сладости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли
В Челябинской области задержали мошенника, расплатившегося в магазине купюрой из «банка приколов»
Приходите за деньгами. Выплату на покупку аппаратуры для цифрового ТВ можно получить с 15 декабря
В Челябинске сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенника, который заставил ее снять со счета полмиллиона
Губернатор Борис Дубровский вступил в «Единую Россию»
«Схватил монтировку и побежал разбираться»: потасовка двух маршрутчиков в Челябинске попала на видео
В Челябинской области кошка сама уехала на вокзал
Семья из Челябинской области пропала по дороге в Муром
Жители Челябинской области запечатлели редкое явление — гало
Жителям Кургана заплатят за новогоднее оформление балконов и окон
У каждого третьего жителя Челябинска уже стоит елка
Таинственный художник нарисовал ответ на вандализм коммунальщиков в Челябинске
Рубили мумию топором: жители Миасса стали свидетелями кошмарной игры
В СИЗО Челябинска открыли суперкомфортные комнаты для свиданий
История школьницы на Mercedes, сбившей сотрудника ДПС в Челябинске, оказалась правдой
Челябинская область стала самым коррумпированным регионом
Исхода матча «Трактора» и «Сибири» решил овертайм