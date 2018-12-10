2018-12-10T07:39:47+03:00
Общество

Губернатор Борис Дубровский вступил в «Единую Россию»

Партбилет на съезде партии главе Челябинской области вручил Дмитрий Медведев
Ольга АНТОНОВА
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Команда Челябинской области во главе с Борисом Дубровским на съезде "Единой России".Команда Челябинской области во главе с Борисом Дубровским на съезде "Единой России".
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Председатель партии «Единая Россия» вручил партбилеты губернаторам пяти регионов. Среди них — глава Челябинской области Борис Дубровский. Билеты были вручены 8 декабря, на съезде «Единой России», во время совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России».

На съезде Борис Дубровский прокомментировал выступления руководства страны — президента Владимира Путина и лидера единороссов Дмитрия Медведева:

— Я считаю, что в своих выступлениях лидеры страны обращались не только к партийцам, но и нам, руководителям регионов. По крайней мере, я планирую по возвращении в регион в очередной раз акцентировать внимание своей команды и местных властей на открытости и ответственном подходе. Мы все должны помнить, что работаем в интересах людей, для повышения их благополучия. Нужно быть корректными, более чуткими и внимательными к их проблемам, поддерживать инициативы граждан, советоваться при принятии решений, особенно когда речь идет о благоустройстве и развитии городской среды: парков, скверов и других общественных пространств. Это — обязательное условие для прорывного развития Челябинской области.

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