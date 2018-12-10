2018-12-10T04:32:18+03:00
Общество

У каждого третьего жителя Челябинска уже стоит елка

Однако, многие признались, что не наряжают новогоднее дерево никогда
Ирина КАРЕЛИНА
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А кто-то еще только присматривается к елочке в магазинеА кто-то еще только присматривается к елочке в магазинеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самая популярная тема для беседы у россиян сегодня — празднование Нового Года. Кто с кем, где будет отмечать и поставил ли уже елку. Мы провели в своей группе «Комсомольская правда»-Челябинск» опрос на эту тему. Оказалось, что разговоры разговорами, а почти каждый пятый горожанин никогда не ставит дома елку.

15% опрошенных ответили, что делают это перед самым Новым Годом, то есть 30 — 31 декабря.

30% сказали, что у них есть большое желание заняться этим хоть прямо сейчас, да не могут найти времени. Все дела, да заботы. Причем, не связанные с праздником. Как правило, мешает предновогодний аврал на работе: сдача отчетов, проектов и пр.

Но все же самый популярный вариант — «Да, мы уже поставили елку!» Так ответили более 30% подписчиков группы «Комсомольская правда»-Челябинск» во «ВКонтакте». То есть каждый третий. Горожане стремятся самостоятельно создать себе праздничное настроение.

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