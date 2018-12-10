2018-12-10T04:47:40+03:00
Общество

Жителям Кургана заплатят за новогоднее оформление балконов и окон

Но оно должно быть самым интересным
Ирина КАРЕЛИНА
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Нарядить елку на балконе - к деньгамНарядить елку на балконе - к деньгамФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В соцсетях можно увидеть такую фразу: «Спасибо тем, кто вешает гирлянды на окна, — вы создаете новогоднее настроение». Действительно, нужно не ждать его, а делать самим! К тому же за это могут еще и хорошо заплатить. Администрация Кургана объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление.

ТСЖ и ЖСК поборются за самый новогодний двор многоквартирного дома. Юрлица и индивидуальные предприниматели будут украшать фасады и территории своих зданий. Но есть номинация и для обычных жителей города — «Новогоднее оформление балкона и окон квартиры многоквартирного дома».

Конкурс стартует сегодня, 10 декабря. В течение недели пройдет сбор заявок. А потом жюри поедет по адресам, чтобы оценить креатив участников. Будут учитываться единый стиль оформления пространства, применение новогодней и рождественской символики, нестандартных оригинальных решений, использование современного светового оформления.

Подведут итоги и наградят победителей в начале 2019 года. Призы будут денежные!

Полные условия конкурса «Метелица» можно скачать на сайте городской администрации Кургана kurgan-city.ru.

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