2018-12-10T05:08:44+03:00
Общество

Жители Челябинской области запечатлели редкое явление — гало

Оно обещает потепление
Ирина КАРЕЛИНА
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Гало на реке Миасс. Фото: Светлана ЗахароваГало на реке Миасс. Фото: Светлана Захарова
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9 января жители Челябинской области наблюдали необычное оптическое явление, которое называется гало. В народе его называют «зимней радугой». Действительно, это выглядит как радуга вокруг небесного светила. Слово «гало» с греческого переводится как «световое кольцо вокруг солнца».

Возникает такая красота из-за отражения и преломления солнечного света ледяными кристаллами. Для него нужны яркий свет, крепкий мороз и высокая влажность.

Радуга всегда считалась добрым знаком. Зимой она, если верить народным приметам, обещает потепление.

Фото с гало выложили в группе «Инцидент Миасс» в VK. Судя по комментариям в соцсети, гало также наблюдали в Челябинске, Златоусте, соседней Башкирии.

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