Жители Челябинской области запечатлели редкое явление — гало
9 января жители Челябинской области наблюдали необычное оптическое явление, которое называется гало. В народе его называют «зимней радугой». Действительно, это выглядит как радуга вокруг небесного светила. Слово «гало» с греческого переводится как «световое кольцо вокруг солнца».
Возникает такая красота из-за отражения и преломления солнечного света ледяными кристаллами. Для него нужны яркий свет, крепкий мороз и высокая влажность.
Радуга всегда считалась добрым знаком. Зимой она, если верить народным приметам, обещает потепление.
Фото с гало выложили в группе «Инцидент Миасс» в VK. Судя по комментариям в соцсети, гало также наблюдали в Челябинске, Златоусте, соседней Башкирии.
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