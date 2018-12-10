2018-12-10T05:24:10+03:00
Общество

Семья из Челябинской области пропала по дороге в Муром

Их разыскивают уже больше десяти дней
Валентина ВАГАНОВА
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Связь с семьей Разгулиных из Магнитогорска пропала после того, как они отправились в поездку 30 ноября. Предположительно, поехали в город Муром Владимирской области. Сейчас их разыскивают родственники, волонтеры и полиция. Поиски 54-летней Натальи Разнулиной и двух ее взрослых сыновей идут уже больше десяти дней.

Особые приметы Натальи Разгулиной: рост 174 сантиметра, волосы русые, чаще всего собраны в хвост, карие глаза, телосложение худощавое.

Особые приметы Игоря Разгулина (25 лет): рост 174 сантиметра, короткие русые волосы, глаза серого цвета, плотное телосложение.

Особые приметы Георгия Разгулина (20 лет): рост 178 сантиметров, русые волосы, стрижка короткая, серые глаза, телосложение худощавое.

Если вам что-либо известно о местонахождении этих людей, позвоните в поисковый отряд «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или в полицию по номеру 02.

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