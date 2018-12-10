В Челябинской области кошка сама уехала на вокзал

СЕГОДНЯ 05:25 2018-12-10T05:25:44+03:00

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В прошлый четверг, 6 декабря, жительница Челябинской области Олеся написала на своей страничке в соцсети о пропаже кошки Люси. Пушистая красавица полгода назад поселилась в мебельном цехе в Миассе и стала всеобщей любимицей.

— Ушла утром и не вернулась… Кто поможет отыскать — с нас подарок в виде полки! Если кто взял домой, верните, мы очень ее любим и ждем. Заберем в любое время дня и ночи! — написала Олеся.

Объявление разослали по всем городским группам в соцсетях. И вот уже через два дня там же появилась радостная новость — кошечка нашлась. Причем весьма далеко от дома — на вокзале.

— Видимо, она уехала туда на газели при погрузке мебели. Сама, конечно, Люся бы не нашла дорогу обратно. Но есть добрые люди, которые случайно увидели ее у подъезда и сообщили нам. Люси приехала домой, тарахтит, как трактор, и очень счастлива! — написала в группе «Инцидент Миасс» в VK Олеся.

Говорят, кошка Люся участвуют в сборке мебели — следит за качеством. Ну а соцсети в очередной раз помогли отыскать потеряшку.

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