«Схватил монтировку и побежал разбираться»: потасовка двух маршрутчиков в Челябинске попала на видео
В центре Челябинска двое водителей маршруток устроили разборки, забыв про пассажиров. Плюс перегородили проезд с остановки другому транспорту. Одна из пассажирок сняла конфликт на видео и выложила в соцсети.
— Водитель начал орать на своем языке и подрезать машины. Мы немного проехали, затем резко остановились. Он залетел в салон, схватил монтировку и побежал на другую сторону дороги разбираться. Маленький мальчик, который сидел у кабины, очень сильно напугался, а остальные пассажиры думали, что маршрутчик нас начнет бить, — рассказывает автор ролика Ольга.
Инцидент произошел в воскресенье, 9 декабря, на остановке «Горбольница», что на Свердловском проспекте.
После того, как водитель доказал свою правоту, он вернулся в кабину и продолжил работу.
Ольга разместила видео в группе «Регион-74» во ВКонтакте, собирается отправить его в ГИБДД.
Однако после публикации ролика ей стали поступать угрозы на личную страницу. Пользователи посоветовали сделать скриншоты сообщений и написать заявление в полицию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.
Разборка маршрутчиков в центре Челябинска.