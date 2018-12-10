«Схватил монтировку и побежал разбираться»: потасовка двух маршрутчиков в Челябинске попала на видео

10 Дек. 06:08 2018-12-10T15:59:34+03:00

После разборки водители вернулись в машины и продолжили работу. Фото: кадр с видео.

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В центре Челябинска двое водителей маршруток устроили разборки, забыв про пассажиров. Плюс перегородили проезд с остановки другому транспорту. Одна из пассажирок сняла конфликт на видео и выложила в соцсети.

— Водитель начал орать на своем языке и подрезать машины. Мы немного проехали, затем резко остановились. Он залетел в салон, схватил монтировку и побежал на другую сторону дороги разбираться. Маленький мальчик, который сидел у кабины, очень сильно напугался, а остальные пассажиры думали, что маршрутчик нас начнет бить, — рассказывает автор ролика Ольга.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 декабря, на остановке «Горбольница», что на Свердловском проспекте.

После того, как водитель доказал свою правоту, он вернулся в кабину и продолжил работу.

Ольга разместила видео в группе «Регион-74» во ВКонтакте, собирается отправить его в ГИБДД.

Однако после публикации ролика ей стали поступать угрозы на личную страницу. Пользователи посоветовали сделать скриншоты сообщений и написать заявление в полицию. Пока в правоохранительные органы заявлений по факту драки и угроз не поступало.

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