2018-12-10T14:01:43+03:00
Происшествия

В Челябинске сотрудница банка спасла пенсионерку от афериста, который заставил ее снять со счета полмиллиона

Операционист заподозрила неладное и вызвала охрану
Валентина ВАГАНОВА
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Фото: ЧОП «Варяг».Фото: ЧОП «Варяг».
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В отделение банка на Комсомольском проспекте зашла бабушка с сопровождающим — на вид 35-40 лет. Пенсионерка попросила сотрудницу снять со счета все ее сбережения — полмиллиона рублей.

Мужчина был мало похож на родственника бабушки, да и вел себя как-то нервно и подозрительно. Операционист попросила клиентов подождать, а сама нажала тревожную кнопку. Вскоре подъехала группа быстрого реагирования и задержала сопроводителя.

— Выяснилось, что задержанный познакомился с пенсионеркой на улице, рассказал историю о якобы жутких тяготах в жизни своей семьи. Ему удалось убедить жительницу Челябинска пойти с ним в банк, чтобы оказать материальную помощь, — рассказали в пресс-службе частного охранного предприятия «Варяг».

Полицейские проверяют информацию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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