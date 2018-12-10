2018-12-10T08:25:46+03:00
Происшествия

В Челябинской области задержали мошенника, расплатившегося в магазине купюрой из «банка приколов»

За эту выходку ему грозит до двух лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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Полицейские напоминают об ответственности за использование купюр «банка приколов», а также фальшивых банкнот и вышедших из обращения.Полицейские напоминают об ответственности за использование купюр «банка приколов», а также фальшивых банкнот и вышедших из обращения.Фото: Николай ХИЖНЯК
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В Нязепетровске продавец одного из магазинов позвонила в полицию и рассказала, что покупатель оплатил покупку игрушечными деньгами. Когда она заметила, что пятитысячная купюра фальшивая — покупателя уже и след простыл.

Зато продавец хорошо запомнила ушлого клиента и подробно описала его внешность полицейским. Мошенника удалось задержать по «горячим следам».

— Им оказался 51-летний местный житель. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Фальшивомонетчику» грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Нязепетровские полицейские напоминают жителям об ответственности за использование купюр «банка приколов», а также фальшивых банкнот и вышедших из обращения. А продавцам рекомендуют быть внимательнее.

Сейчас с мошенником разбирается полиция.

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