В Челябинской области задержали мошенника, расплатившегося в магазине купюрой из «банка приколов»
В Нязепетровске продавец одного из магазинов позвонила в полицию и рассказала, что покупатель оплатил покупку игрушечными деньгами. Когда она заметила, что пятитысячная купюра фальшивая — покупателя уже и след простыл.
Зато продавец хорошо запомнила ушлого клиента и подробно описала его внешность полицейским. Мошенника удалось задержать по «горячим следам».
— Им оказался 51-летний местный житель. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Фальшивомонетчику» грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Нязепетровские полицейские напоминают жителям об ответственности за использование купюр «банка приколов», а также фальшивых банкнот и вышедших из обращения. А продавцам рекомендуют быть внимательнее.
Сейчас с мошенником разбирается полиция.
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