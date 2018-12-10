В Челябинске 17-летний парень разбился насмерть, выпав из окна 16 этажа

10 Дек. 09:31 2018-12-10T09:31:37+03:00

Не исключено, что это был суицид

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В центре Челябинска, возле дома по улице Курчатова, 22 обнаружили тело 17-летнего подростка. Он выпал из окна 16 этажа. Трагедия произошла в пятницу, 7 декабря.

— Юноша — учащийся колледжа. Сейчас проводится проверка. Обстоятельства его гибели устанавливаются, — рассказали в следственном отделе СК Советского района Челябинска.

Знакомые парня пишут в соцсетях, в день трагедии он вел себя как обычно, никто даже не мог подумать, что такое произойдет. Возможно, он покончил с собой из-за обнаруженного смертельно опасного заболевания.

На прошлой неделе в Озерске погибла 11-летняя школьница. Она выпала из окна 11 этажа. По словам ее подруги, перед падением девочка серьезно поругалась с мамой. Она оставила маме несколько записок.

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