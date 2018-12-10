У врио главы Челябинска Владимира Елистратова появился новый заместитель
Владимир Елистратов формирует команду. Временно исполняющим обязанности зама главы города по городскому хозяйству стал Евгений Крехтунов. О назначении стало известно в понедельник, 10 декабря.
При градоначальнике Евгении Тефтелеве за городское хозяйство отвечал Виктор Параничев. Но он ушел в отставку после сентябрьского мусорного коллапса. А Евгений Крехтунов при Тефтелеве руководил городским Управлением экологии.
Сейчас Крехтунов отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство. В его ведении муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр».
Исполняющим обязанности руководителя Управления экологии стала Алена Юшкова. До сегодняшнего дня она была замом Крехтунова.
Выходит, в городе формируется «временное правительство»?
— Пока мы все с приставкой «временно исполняющий». Но скоро избавимся от этой приставки, — заявил после аппаратного совещания Владимир Елистратов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06