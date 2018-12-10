У врио главы Челябинска Владимира Елистратова появился новый заместитель

10 Дек. 09:36 2018-12-10T09:43:39+03:00

Евгений Крехтунов еще недавно отвечал за экологию и высаживал в городе деревья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Им стал бывший начальник Управления экологии Евгений Крехтунов

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Владимир Елистратов формирует команду. Временно исполняющим обязанности зама главы города по городскому хозяйству стал Евгений Крехтунов. О назначении стало известно в понедельник, 10 декабря.

При градоначальнике Евгении Тефтелеве за городское хозяйство отвечал Виктор Параничев. Но он ушел в отставку после сентябрьского мусорного коллапса. А Евгений Крехтунов при Тефтелеве руководил городским Управлением экологии.

Сейчас Крехтунов отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство. В его ведении муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр».

Исполняющим обязанности руководителя Управления экологии стала Алена Юшкова. До сегодняшнего дня она была замом Крехтунова.

Выходит, в городе формируется «временное правительство»?

— Пока мы все с приставкой «временно исполняющий». Но скоро избавимся от этой приставки, — заявил после аппаратного совещания Владимир Елистратов.

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